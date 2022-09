Ucraina: l’Ue riunisce le realtà che operano per gli aiuti umanitari in vista del prossimo inverno

“Mentre la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina infuria, i bisogni umanitari nel Paese continuano a crescere rapidamente. In vista di una risposta umanitaria efficace e tempestiva, l’Ue organizza oggi a Bruxelles una riunione di alti funzionari” di realtà che operano in ambito umanitario. Inaugurato dal commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, e dal vice primo ministro ucraino, Olha Stefanishyna, l’incontro ad alto livello discute – come spiega un comunicato – le principali sfide della fornitura di aiuti umanitari in Ucraina oggi e come superarle. I partecipanti includono rappresentanti degli Stati membri dell’Ue, organizzazioni delle Nazioni Unite, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Banca mondiale, varie organizzazioni umanitarie finanziate dall’Ue e altri donatori. “L’incontro arriva in un momento in cui la comunità internazionale sta affrontando gravi sfide in Ucraina, in particolare per quanto riguarda la creazione di rifugi per l’inverno”. Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: “Il prossimo inverno sarà uno dei più duri che gli ucraini dovranno mai affrontare. Oltre agli spietati attacchi della Russia, gli ucraini saranno minacciati dal gelo a causa degli alloggi e dei sistemi di riscaldamento danneggiati. La comunità internazionale deve essere pienamente preparata ad assistere le persone colpite”.