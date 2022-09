Diocesi: Teramo, domani presentazione del V Forum internazionale del Gran Sasso “Un nuovo rinascimento per l’Europa”

(foto diocesi Teramo-Atri)

Sarà presentato alla stampa domani, martedì 27 settembre, alle 10 nel salone delle conferenze del palazzo vescovile di Teramo, il V Forum internazionale del Gran Sasso, dal titolo “Un nuovo rinascimento per l’Europa”, che si svolgerà a Teramo dal 29 settembre al 1° ottobre 2022. Interverranno all’incontro mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, e Dino Mastrocola, rettore dell’Università di Teramo. L’obiettivo del forum è quello di promuovere dialogo e condivisione tra le diverse esperienze attualmente proposte nella ricerca e nella formazione dai centri accademici europei, cercando di individuare tematiche di grande rilevanza culturale per la riscoperta e il rilancio del patrimonio intellettuale europeo idoneo a promuovere un nuovo rinascimento. Questo è quanto si legge nel sito web dell’evento, dove si sottolinea che l’Europa ha bisogno di un rinnovato slancio nella e per la conoscenza per costruire un nuovo sviluppo sociale dei popoli.