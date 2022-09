Solidarietà: Coiano, doppio anniversario di fondazione per Misericordia e Fratres

(Foto: Misericordia di Prato)

Doppio anniversario a Coiano, frazione di Prato, per la Confraternita della Misericordia e il Gruppo donatori di sangue della Fratres che hanno festeggiato rispettivamente 112 e 52 anni dalla loro fondazione.

La ricorrenza è stata ricordata con una serie di iniziative culminate ieri, domenica 25 settembre, con la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo presieduta dal vicario generale della diocesi di Prato, mons. Daniele Scaccini, e concelebrata dal parroco e correttore, don Carlo Bergamaschi, alla presenza del magistrato dell’Arciconfraternita di Prato e di molti rappresentanti delle altre sezioni presenti sul territorio pratese. Hanno portato il loro saluto il sindaco Matteo Biffoni e il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti.

“Non avendo potuto festeggiare i centodieci anni della nostra sezione a causa del Covid, abbiamo pensato di recuperare adesso il nostro anniversario con un solenne momento di festa – dice il presidente della Confraternita Piero Puggelli – e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi: con l’accoglienza di dodici nuovi confratelli e consorelle”.

Nel corso della celebrazione infatti si è rinnovata la cerimonia di vestizione dei nuovi membri della sezione che compiono servizio da almeno un anno, ai quali è stata consegnata la cappa (la tradizionale veste nera), il sarrocchino (lo scapolare di cuoio), la corona del rosario e il Vangelo.

Si tratta di sette donne e cinque uomini, in gran parte giovani: Silvia Barbaglia, Francesco Berlincioni, Riccardo Laffi, Marco Laffi, Kidest Paoli, Mario Fernando Paoli, Sergio Puggelli, Laura Nocentini, Giulia Rossi, Shantal Sforza, Camilla Balasso e Valentina di Palma.

Con questi nuovi ingressi la Confraternita di Coiano conferma la propria vitalità e rafforza l’impegno sul territorio. Attualmente la sezione conta più di 1.300 iscritti e una ottantina di volontari impegnati quotidianamente nei servizi socio sanitari per persone non autosufficienti e nella copertura del servizio di emergenza 118.

La Misericordia di Coiano è anche un polo di iniziative culturali e ricreative: al suo interno sono nati il già ricordato gruppo Fratres, il gruppo trekking “Lo Scarpone” e il gruppo fotografico “Imago”. Nella sede in via di Coiano numero 8 sono presenti ambulatori di medicina generale e specialistici.