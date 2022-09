Mons. Alberto D’Urso: Bari, oggi pomeriggio i funerali presieduto dall’arcivescovo Satriano

Sarà l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, a presiedere nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 settembre, i funerali di mons. Alberto D’Urso, presidente emerito della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo e presidente della Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari. Il rito delle esequie sarà celebrato alle 16 nella cattedrale di Bari.

Con il diffondersi della notizia della morte di mons. D’Urso, avvenuta nel pomeriggio di venerdì scorso, alla Chiesa di Bari-Bitonto, è giunto il cordoglio da tutto il Paese. Numerosi saranno i vescovi che parteciperanno al funerale.

“Giunga la mia partecipazione con la preghiera e la riconoscenza al lutto della Chiesa di Bari per don Alberto D’Urso”, ha scritto il card. Enrico Feroci (fino al 2017 componente del consiglio direttivo della Consulta nazionale antiusura). “Assicurerò la mia preghiera in suo suffragio e per chiedere al Signore – ha aggiunto il porporato – dei sostituti all’impegno portato avanti con tanta passione da don Alberto”.