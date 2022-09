Diocesi: Caritas Vicenza, il 29 settembre l’inaugurazione di una mostra su santa Bertilla Boscardin nel centenario della morte

Anche Villa Vescova a Brendola (Vicenza), fulcro del progetto di inclusione sociale per persone in misura alternativa al carcere o ex detenute “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità”, celebra il centenario dalla morte di santa Maria Bertilla Boscardin, patrona dell’Unità pastorale di Brendola. Lo fa, spiega un comunicato della Caritas di Vicenza, attraverso una mostra che sarà ospitata nella loggia dal 29 settembre al 20 ottobre. “Comunicare santa Bertilla”, il titolo del “viaggio” in un secolo di foto, articoli di giornale e libri sulla santa. Curata dalla giornalista e appassionata di storia locale Isabella Bertozzo, nasce dalla collaborazione tra Villa Vescova – Associazione Diakonia Onlus e i volontari del comitato per le attività del centenario dalla morte di santa Bertilla.

La mostra nasce dalle ricerche condotte per il libro “Cent’anni di asili a Brendola”, pubblicato lo scorso anno e scritto dalla stessa Bertozzo, che avevano portato al rinvenimento di documenti, foto e ritagli di giornale riguardanti santa Bertilla. A ciò si sono aggiunte la passione della curatrice per la storia locale. È stato così possibile dare corpo al progetto, sfociato nella realizzazione di 18 pannelli su cui sono riportati articoli di giornale e immagini d’epoca relativi agli eventi legati alla santa dai natali brendolani. In particolare la beatificazione, avvenuta a Roma l’8 giugno 1952, e la canonizzazione, l’11 maggio 1961.

L’inaugurazione è in programma giovedì 29 settembre alle 18. Sarà visitabile il 1° ottobre dalle 15.30 alle 18.30, il 2 e 8 ottobre dalle 15 alle 18 e il 15, 16 e 20 ottobre dalle 9 alle 12. La mostra sarà accessibile anche nei giorni feriali, con preavviso di almeno un giorno.