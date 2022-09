Diritti del fanciullo: Commissione Ue lancia la piattaforma per la partecipazione dei minori alla vita democratica

La vicepresidente Šuica parteciperà domani al 14° Forum europeo sui diritti dell’infanzia, dove lancerà ufficialmente la piattaforma di partecipazione dell’infanzia, “un risultato fondamentale nell’ambito della strategia dell’Ue sui diritti dell’infanzia”. La piattaforma sarà istituita in collaborazione con il Parlamento europeo, le organizzazioni per i diritti dell’infanzia e con la partecipazione diretta dei bambini, “per garantire – spiega un comunicato – che i bambini siano meglio coinvolti nel processo decisionale a tutti i livelli. Servirà da ponte e da fulcro per i meccanismi esistenti di partecipazione dei bambini a livello locale, nazionale e dell’Ue”. La piattaforma di partecipazione dei minori includerà uno strumento online in cui i bambini “potranno condividere la propria opinione con i responsabili delle decisioni su politiche e iniziative specifiche dell’Ue”. La vicepresidente Dubravka Šuica ha dichiarato: “La piattaforma per la partecipazione dei minori è una risposta diretta e concreta all’appello dei bambini e dei giovani a essere coinvolti nel processo decisionale democratico. Durante la Conferenza sul futuro dell’Europa, i bambini hanno dimostrato il loro impegno a contribuire a plasmare il futuro dell’Europa. Ora si tratta di lavorare con i bambini e le parti interessate per responsabilizzare i minori e aiutarli a costruire la loro identità civica in tutta Europa”. Il 14° Forum europeo sui diritti dell’infanzia, che si svolge dal 27 al 29 settembre, è una conferenza annuale “che dà voce ai bambini come partecipanti attivi”.