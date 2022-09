Maltempo: Coldiretti, “nell’ultima settimana 4 eventi estremi al giorno, salgono danni”

“Nell’ultima settimana si sono abbattuti sull’Italia ben 4 eventi estremi al giorno tra nubifragi, bombe d’acqua, grandinate e tempeste di vento che hanno colpito a macchia di leopardo le regioni provocando vittime e danni nei centri urbani ed in campagna”. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di maltempo che sta devastando le Regioni del sud. “Sott’acqua – si legge in una nota – nelle campagne sono finite le coltivazioni di frutta e verdura, i vigneti dove la vendemmia è in pieno svolgimento e gli ulivi dove sta per iniziare la raccolta ma si contano anche frane, smottamenti e terreni allagati. Una situazione che rischia di far salire il conto dei danni in una stagione in cui per effetto del clima anomalo che, tra siccità e maltempo, hanno già superato i 6 miliardi di euro, pari al 10% della produzione nazionale”. Coldiretti osserva poi che la prima perturbazione di autunno arriva “dopo una estate che dal punto di vista climatologico è stata la seconda più bollente mai registrata nella Penisola con una temperatura media superiore di ben +2,06 gradi rispetto alla media, su valori vicini al massimo registrato nel 2003”, secondo la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr che registra le temperature dal 1800.