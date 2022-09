Diocesi: Pistoia, domani incontro ecumenico “Ascolta la voce del Creato. Chiamati alla responsabilità”

“Ascolta la voce del Creato. Chiamati alla responsabilità”. Questo il tema dell’incontro in programma nel pomeriggio di domani, martedì 27 settembre, a Pistoia. Si tratta di un’iniziativa promossa in occasione del Tempo del Creato. “Da ormai diversi anni”, si legge in una nota, anche la diocesi di Pistoia “ha intrapreso un percorso di condivisione ecumenica con le Chiese riformate e ortodosse operanti a Pistoia”. L’appuntamento di domani, viene spiegato, sarà “all’insegna della concretezza” e “vuol essere anche un momento di confronto e condivisione di buone pratiche per uno stile di vita responsabile”. Grazie alla partecipazione di Simone Tartaro dell’Agenzia regionale Recupero risorse (Arr) sarà trattato il tema delle comunità energetiche rinnovabili e la produzione diffusa come possibile risposta concreta alle molte attese di famiglie, aziende ed enti che si trovano in grave difficoltà per la crisi energetica che stiamo affrontando. A seguire Valdo Pasqui, della Chiesa evangelica valdese di Firenze, presenterà le esperienze di eco-comunità promosse dalle comunità evangeliche in Italia mentre Selma Ferrali, dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, illustrerà il cammino intrapreso per la promozione delle comunità energetiche.

L’incontro ecumenico, con inizio alle 17.30, si terrà presso la sala parrocchiale della chiesa di San Biagio in Cascheri di Pistoia, è promosso dalla diocesi (Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro e Ufficio Ecumenismo e dialogo), dalla Chiesa evangelica valdese di Firenze, dalla Chiesa evangelica battista di Pistoia, dalla parrocchia ortodossa del Patriarcato di Mosca a Pistoia e dalla parrocchia ortodossa del Patriarcato rumeno di Pistoia.