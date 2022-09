Papa Francesco: nomina mons. Cesare Pagazzi segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha nominato segretario del Dicastero per la Cultura e l’educazione mons. Giovanni Cesare Pagazzi, professore ordinario di Ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del matrimonio e della famiglia a Roma. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Mons. Pagazzi, nato a Crema l’8 giugno 1965, è stato ordinato presbitero il 23 giugno 1990 per la diocesi di Lodi. Dopo aver conseguito la licenza e il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, ha insegnato in varie Facoltà e Istituti ecclesiastici italiani. Attualmente, fra l’altro, è professore ordinario presso il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del matrimonio e della famiglia a Roma e vicedirettore dell’Istituto di Scienze religiose “Sant’Agostino” a Lodi. Dall’ottobre 2021, è consultore del Dicastero per la Dottrina della fede.