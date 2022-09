Calcio amputati: la Nazionale italiana pronta per i Mondiali di Istanbul. Il 1 ottobre esordio con l’Iraq

(foto Fispes)

La Fispes-Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, ha reso noto l’elenco dei giocatori della Nazionale italiana, che giovedì partiranno alla volta di Istanbul per partecipare ai Campionati mondiali di calcio amputati, in programma dal 30 settembre al 9 ottobre. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì alle ore 20, quando dopo la cerimonia d’apertura si affronteranno Turchia e Francia, mentre gli azzurri debutteranno sabato 1 ottobre alle ore 14,30 con l’Iraq, il 2 ottobre alle ore 16 affronteranno invece l’Uruguay ed il 3 ottobre alle ore 13,30 l’Angola. Sono 24 le squadre divise in 6 gruppi per la fase a gironi, dai quali le prime due classificate di ciascun gruppo e le quattro migliori terze potranno giocare le fasi finali partendo dagli ottavi, arrivando fino alla finale fissata per il 9 ottobre alle ore 20. Le squadre non qualificate alla fase finale, si affronteranno tra loro per definire il piazzamento nella classifica generale. L’Italia è inserita nel gruppo F, insieme ai campioni del mondo in carica dell’Angola, l’Uruguay e l’Iraq. Nelle ultime due edizioni del mondiale, disputatesi entrambe in Messico, la Nazionale azzurra si è piazzata al nono posto nel 2014 ed al quattordicesimo nel 2018. Sono 15 i giocatori agli ordini del tecnico azzurro Renzo Vergnani, di cui 3 portieri, mentre lo staff tecnico è composto dal team manager Paolo Zarzana, il preparatore atletico Corrado Nichele ed il preparatore dei portieri Francesco Ramunno, ad accompagnarli anche il presidente Fispes Sandrino Porru, ed il segretario generale Walter Silvestri. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di Fispes.

Questa la lista dei convocati: Luca Arata (Levante C Pegliese – centrocampista); David Bonaventuri (Sporting Amp Football – difensore); Lorenzo Bulloni (Vicenza Calcio Amputati – attaccante); Marco Buonocore (Levante C Pegliese – difensore); Alessandro Cenicola (Vicenza Calcio Amputati – portiere); Vincenzo De Fazio (Levante C Pegliese – attaccante); Salvatore La Manna (Vicenza Calcio Amputati -difensore); Emanuele Leone (Vicenza Calcio Amputati – centrocampista); Luigi Magi (Sporting Amp Football – attaccante); Lorenzo Marcantognini (Sporting Amp Football – centrocampista); Ivan Martucci (Sporting Amp Football – difensore); Francesco Messori (Vicenza Calcio Amputati – centrocampista); Tommaso Movia (Vicenza Calcio Amputati – portiere); Emanuele Padoan (Vicenza Calcio Amputati – centrocampista); Daniel Priami (Sporting Amp Football – portiere);

I gironi del Mondiale

Girone A: Turchia, Haiti, Francia, Liberia

Girone B: Messico, Giappone, Colombia, Germania

Girone C: Inghilterra, Argentina, USA, Indonesia

Girone D: Brasile, Irlanda, Iran, Marocco

Girone E: Polonia, Spagna, Uzbekistan, Tanzania

Girone F: Angola, Italia, Uruguay, Iraq

5 ottobre: ottavi di finale

6 ottobre: quarti di finale

7 ottobre, ore 18 e ore 20: semifinali

9 ottobre, ore 20: finale