Terra Santa: Ordine Santo Sepolcro, prima visita dopo tre anni della Commissione Terra Santa

Per la prima volta in tre anni, a causa del Covid, la Commissione di Terra Santa del Gran Magistero dell’Ordine del Santo Sepolcro ha potuto recarsi in Terra Santa dal 18 al 23 settembre, per un viaggio nel territorio della diocesi guidato da Sami El-Yousef, direttore generale del Patriarcato Latino di Gerusalemme (Lpj). Lo rende noto lo stesso Patriarcato latino attraverso i suoi canali ufficiali. Composta da membri dell’Ordine del Santo Sepolcro – Bart McGettrick, presidente della Commissione, e Detlef Brümmer, governatore onorario – la Commissione di Terra Santa ha il compito di visitare regolarmente i siti del Patriarcato Latino per verificare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati e la fattibilità di quelli futuri, al fine di scegliere quali sostenere in via prioritaria. Quest’anno, dall’Università di Betlemme alla parrocchia di Fuheis, i Cavalieri hanno potuto avere una visione variegata dei progressi e del futuro dei progetti del Lpj in Palestina e Giordania.