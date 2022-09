Legalità: Roma, mercoledì si presenta il libro “La vendetta del boss. L’omicidio di Giuseppe Salvia” di Antonio Mattone. Su Rai Due il 30 settembre un documentario tratto dal volume

Mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 18, nella Sala Benedetto XIII in via di San Gallicano 25°, a Roma, “La vendetta del boss. L’omicidio di Giuseppe Salvia” (Guida Editori) di Antonio Mattone. Con l’autore intervengono il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi.

Il libro inchiesta ripercorre la storia di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso nel 1981 dalla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo perché cercava di contrastare il suo potere all’interno del penitenziario. Il volume contiene anche una descrizione della vita nel carcere di quegli anni, con un collegamento ad alcuni avvenimenti che accaddero in quel periodo, come il rapimento di Ciro Cirillo e le vicende del terrorismo.

Nel volume vengono ripercorse le motivazioni e le ipotesi per cui Cutolo decise di ucciderlo, la cronaca del giorno dell’omicidio, le fasi del processo e una conclusione finale sulla figura di Salvia. Tra le testimonianze inedite raccolte, quelle di Raffaele Cutolo e di Mario Incarnato, autore dell’omicidio. Una vicenda dimenticata che a distanza di 40 anni riemerge, facendo venire alla luce omissioni, connivenze e storie di malavita, ma anche la figura di un valoroso e fedele servitore dello Stato che non si piegò davanti all’arroganza del boss di Ottaviano e che rappresenta un esempio di onestà e rettitudine per le giovani generazioni.

E proprio in ricordo di Giuseppe Salvia Rai Documentari propone “Le ultime parole del boss” il 30 settembre alle 21.25 su Rai Due.

Una coproduzione Rai Documentari e B&B Film, per la regia di Raffaele Brunetti che lo ha scritto insieme ad Antonio Mattone ed Enrico Nocera, tratto dal libro “La vendetta del boss” di Antonio Mattone, con il contributo di Regione Campania e Mic – Ministero della Cultura, Direzione generale cinema e audiovisivo e il sostegno di Fondazione Film Commission Regione Campania. Realizzato con materiali di repertorio e interviste inedite, il documentario ripercorre la vicenda del vicedirettore del carcere di Poggioreale.