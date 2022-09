Cinema: Festival internazionale delle abilità differenti 2022. Giovedì 29 settembre proiezione del film “Crazy for football – matti per il calcio”

Il sesto evento del Festival internazionale delle abilità differenti 2022, si terrà al Cinema Space City di Carpi giovedì 29 settembre alle 20.45 con la proiezione di un film ispirato ad una storia vera “Crazy for football – matti per il calcio” del regista Volfango De Biasi. “Con l’attore e regista Sergio Castellino nel cast – si lgge in una nota del festival -, il film racconta la storia di un gruppo di pazienti psichiatrici provenienti da diversi dipartimenti di salute mentale di tutta Italia che sono uniti da un sogno: quello di partecipare ai Mondiali di calcio a 5 Fifa (Federazione Internazionale di Football delle Associazioni) per pazienti psichiatrici. Per realizzare questo sogno, lo psichiatra Saverio Lulli, coinvolge sua figlia Alba che si occupa dei social, e l’allenatore Vittorio Zaccardi, vedovo e dipendente dal gioco d’azzardo, per guidare il gruppo di pazienti. L’obiettivo per ognuno di essi sarà quello di riuscire ad entrare nella rosa finale dei dodici giocatori che parteciperanno al ritiro e, successivamente, al campionato mondiale”. “Il calcio, in questo specifico contesto – spiegano i promotori del Festival – assume una duplice funzione per i pazienti: da un lato una forma di riavvicinamento al proprio ambiente, dall’altro uno spazio dove il rispetto delle regole e dell’altro apre la strada a un vero e proprio recupero sociale”. Il film prende spunto dal lavoro svolto da Santo Rullo, Presidente dell’Associazione Italiana di Psichiatria Sociale e da Enrico Zanchini, l’allenatore della squadra che ha ispirato il film. Al termine della visione del film, si terrà un dialogo con Santo Rullo, lo psichiatra che ha ispirato il film, ed Enrico Zanchini, il commissario tecnico della nazionale Crazy for Football.