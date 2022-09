Diocesi: Bari, proseguono le Notti Sacre, rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera

Proseguono domani, martedì 27 settembre, le “Notti Sacre”, la rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, giunta alla XII edizione, organizzata dalla diocesi di Bari-Bitonto nelle chiese del centro storico di Bari, fino a domenica 2 ottobre. Alle 19, alla Vallisa, “Armonia tra le corde”, arpa e pianoforte in dialogo, con Claudia Lucia e Annarosa Partipilo. Alle 21, in cattedrale, il coro Frammenti di Luce con “La Perla Preziosa”, concerto meditazione in 4 quadri; direttore don Maurizio Lieggi. Proseguono anche le mostre: dal 22 settembre al 3 ottobre, nella chiesa di Santa Teresa dei Maschi “Arte, congiunzione tra cielo e terra”, curatori Miguel Gomez e Marina Gonta (aperta dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 9.30 alle 12, lunedì chiuso. Nella chiesa di San Domenico è in programma l’esposizione di opere di Teresita Ferrari Donadei. Fra le sue opere: “Crocifisso del Venerdì Santo” (presbiterio della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo a Montesantangelo sul Gargano); Tabernacolo ligneo interamente istoriato (cripta della Cappella reale nella cattedrale di Siviglia). Sarà aperta tutte le mattine.