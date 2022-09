Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, mercoledì messa e concerto nel 44° della morte del beato

In occasione del 44° anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo I che ricorre mercoledì 28 settembre, il Musal-Museo Albino Luciani propone due appuntamenti a Canale d’Agordo, paese natale del Pontefice beatificato lo scorso 4 settembre.

Alle 18, nella chiesa di San Giovanni Battista, verrà celebrata una messa in suffragio. A seguire, alle 20.30, sempre la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo ospiterà il concerto del Quartetto Veneto in memoria di Papa Luciani. Il Quartetto Veneto, si legge in una nota, è una formazione nata più di 20 anni fa unendo musicisti provenienti dalle diverse istituzioni concertistiche: nel corso della sua storia ha partecipato a diverse stagioni musicali e si è distinta per le sue eccellenti esecuzioni. Il concerto di Canale d’Agordo sarà articolato attraverso un ampio excursus che inizierà con l’interpretazione di brani del periodo classico di Bach, seguiti da altri autori quali Pachelbel, Vivaldi, Benedetto Marcello e Mozart, per passare poi all’esecuzione di autori romantici quali Mascagni e Elgar e concludersi con alcuni brani di Morricone, Williams e Jenkins.