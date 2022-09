(foto Esercito Italiano)

Sarà presentato mercoledì 28 settembre, alle ore 10,30 nella biblioteca militare centrale di Palazzo Esercito a Roma, il Calendesercito 2023. Il calendario si popone come opera editoriale storica sul ruolo dell’Esercito italiano quale elemento propulsivo della riscossa per la liberazione della patria al fianco degli alleati. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito www.esercito.difesa.it e sui profili ufficiali dell’Esercito Italiano su YouTube e Facebook.