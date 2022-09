Ue: 715 milioni al Fondo globale “per salvare milioni di vite da Aids, tubercolosi e malaria”

La Commissione europea annuncia un nuovo contributo di 715 milioni di euro dal bilancio dell’Ue a favore del Fondo globale per il periodo 2023-2025, in occasione della settima conferenza di rifinanziamento del Fondo organizzata a New York dal presidente degli Stati Uniti Biden. Insieme agli impegni assunti dagli Stati membri dell’Ue, Team Europa “conferma il suo impegno deciso a favore del Fondo globale con un contributo totale di oltre 4 miliardi per il periodo 2023-2025”. Il Fondo globale, un partenariato internazionale per la lotta contro l’Aids, la tubercolosi e la malaria, “ha già salvato 50 milioni di vite negli ultimi 20 anni”, spiega una nota della Commissione. Il nuovo contributo si aggiunge ai 150 milioni messi a disposizione quest’anno per il meccanismo di risposta alla Covid-19 del Fondo globale, “al fine di aiutare i Paesi a coprire i costi dei dispositivi di protezione individuale, dei test diagnostici e delle terapie”. Annunciando il nuovo impegno Ue, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “dopo aver unito le forze per combattere la Covid-19, dobbiamo tornare a fare fronte comune per sconfiggere altre malattie mortali. Il Fondo globale per la lotta contro l’Aids, la tubercolosi e la malaria contribuisce a salvare milioni di vite ed è per questo motivo che aumenteremo il contributo dell’Unione al Fondo, portandolo a 715 milioni di euro. Sarà un’ancora di salvezza per milioni di persone in più e contribuirà a migliorare la salute di tutti”.