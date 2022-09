Diocesi: Torino, sabato l’arcivescovo Repole incontra le varie espressioni di vita consacrata

È in programma per sabato 24 settembre l’incontro dell’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, con le varie espressioni della vita consacrata “in un momento assembleare rivolto a tutti/e coloro che ricoprono incarichi di governo a livello generale, provinciale e locale in quanto principali responsabili e animatori/animatrici dei tanti fratelli e sorelle che vivono e operano in diverse realtà ecclesiali”.

L’appuntamento, ospitato dalle 9.30 presso il Teatro Valdocco a Torino, “vuol essere – si legge in una nota dell’arcidiocesi – un momento di incontro, riflessione e confronto sul futuro cammino ecclesiale, con un’attenzione particolare al territorio. Per questa ragione, d’intesa con l’arcivescovo, la partecipazione è estesa a tutti i parroci e i rettori dei santuari della diocesi affidati ai religiosi, qualora essi non coincidano con i Superiori di comunità”.