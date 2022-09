Diocesi: Modena, sospensione parroci di S. Benedetto. “Si auspica ricomposizione dei dissidi che tanta sofferenza hanno provocato”

Con una nota diffusa questa mattina, l’arcidiocesi di Modena-Nonantola ha preso posizione in merito alla situazione nella parrocchia di San Benedetto Abate in Modena ed ha comunicato che don Giovanni Braglia e don Dariusz Mikoda sono stati sollevati dall’ufficio di parroci “in solidum” della parrocchia di San Benedetto abate in Modena. “Le attività pastorali sono affidate al nuovo amministratore parrocchiale, Mons. Giuliano Gazzetti. Si auspica la collaborazione dei fedeli, per arrivare alla ricomposizione dei dissidi che tanta sofferenza hanno provocato!”.