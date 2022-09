Tv2000: programmazione speciale dedicata al Congresso eucaristico e alla messa del Papa a Matera

Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al 27° Congresso eucaristico nazionale e alla messa conclusiva celebrata da Papa Francesco a Matera, in onda domenica 25 settembre alle 8.45.

La visita del pontefice è preceduta, su Tv2000, da celebrazioni ed eventi del Congresso eucaristico: giovedì 22 settembre alle 17.30 la celebrazione inaugurale in diretta da piazza Vittorio Veneto, e venerdì 23 la Via Lucis eucaristica; entrambi gli appuntamenti sono introdotti dallo speciale della trasmissione “Il Diario di Papa Francesco”. Sabato 24 settembre alle 21 in diretta “Il gusto del pane”, serata evento, prodotta dalla Cei in collaborazione con Tv2000, dedicata all’eucaristia nell’arte e nella musica con la partecipazione di musicisti come Simone Cristicchi e Amara, Giovanni Baglioni e Mario Incudine. E poi gli attori Isabel Russinova e Sebastiano Somma (che leggeranno brani di Carlo Levi, Grazia Deledda, Giovanni Paolo II e Antonietta Gnerre), Dario D’Ambrosi e Beatrice Fazi, lo scrittore Francesco Musolino e la ballerina Anastasia Kuzmina. Con la partecipazione di Donatella Bianchi, conduttrice televisiva, e un’intervista alla direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta. La trasmissione è scritta da Fabrizio Silvestri, Mimmo Muolo e Donatella Gimigliano, con la collaborazione ai testi di Cristina Monaco, per la regia di Alessandro Tresa. Musiche originali di Ciro Vinci.