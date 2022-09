Fuci: nuovi presidente nazionale maschile e assistente ecclesiastico. “Costruire insieme la nostra comunità dentro l’università”

La Federazione universitaria cattolica italiana comunica che oggi, il Consiglio permanente della Cei ha nominato Tommaso Perrucci presidente nazionale maschile e don Roberto Regoli assistente ecclesiastico nazionale della Fuci. “Ringrazio i vescovi italiani per la fiducia accordatami per coinvolgermi nella sfida educativa dei giovani universitari”, esordisce il nuovo assistente. “L’orizzonte che abbiamo dinanzi è quello di costruire insieme la nostra comunità dentro l’università, affinché la città di Dio e la città degli uomini siano meno distanti e affinché possiamo esprimere la gioia e la fierezza della bellezza della fede in Cristo”, sono le parole con cui si rivolge alle studentesse, agli studenti e agli assistenti della Fuci.

È con “spirito di gratitudine” che Tommaso Perrucci “accoglie questo incarico al servizio del Signore e della Chiesa”. “La Fuci mi sta insegnando a stare pienamente nel tempo universitario, a ‘vivere e non vivacchiare’, a spendermi per il Signore con la consapevolezza che, seguendo la strada che ci traccia, noi giovani studenti possiamo diventare davvero lievito nella massa”. La sua nomina segue le elezioni svoltesi a Bari dal 21 al 24 aprile, durante il 70° Congresso nazionale, in cui sono stati proclamati vicepresidente nazionale maschile Sébastien Verney e condirettrice di “Ricerca. Nuova serie di Azione fucina” Clara Pomoni. La presidenza nazionale si completa, con i membri già in carica, Allegra Tonnarini (presidente nazionale femminile), Chiara Lambranzi (vicepresidente nazionale femminile), Andrea Di Gangi (segretario nazionale).

La Fuci esprime infine “piena gratitudine” a Lorenzo Cattaneo, che ha concluso il suo mandato di presidente nazionale maschile, e a don Andrea Albertin, assistente nazionale uscente.