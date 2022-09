Demografia: De Palo (Fondazione natalità) su dati Istat, “proiezioni catastrofiche. Che cosa propongono i leader dei partiti?”

“A pochi giorni dal voto, non possiamo limitarci a commentare le ennesime, catastrofiche, proiezioni demografiche dell’Istat che riguardano il nostro Paese”, afferma Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e del Forum delle associazioni familiari, commentando i dati odierni dell’Istat sulla crisi demografica. “Oggi, adesso, non dopo le elezioni – sostiene –, è necessario che tutti i leader politici dicano chiaramente qual è la soluzione al problema più grande dell’Italia, quello demografico. Che cosa si vuole fare per fronteggiare questa catastrofe silenziosa? Quali soluzioni vengono proposte per la nuova e più urgente questione sociale? Tra qualche anno crolleranno le pensioni, il welfare, il Pil, il sistema sanitario nazionale, eppure nel dibattito di queste settimane la natalità è stata solo accennata e, per giunta, solo da alcuni partiti”.

Per il presidente del Forum, le famiglie italiane “hanno bisogno di sapere adesso, al di là di quello che già c’è scritto nei programmi, quali soluzioni la politica deciderà di mettere in campo. Mentre in campagna ci si perde in discussioni di lana caprina, il Paese sta morendo e l’unica cosa che riusciamo a fare è commentare i dati di questa catastrofe. Non è più il tempo – conclude – di scherzare o di sottovalutare il problema”.