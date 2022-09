Alluvione Marche: ieri sera oltre 500 persone alla fiaccolata per Mattia Luconi. Mons. Trasarti (Fano), “siamo immensamente sconvolti”

(Foto: Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Fano)

“Quando la natura ci stravolge siamo sconvolti, ma quando lo fa con gli uomini lo siamo doppiamente, quando lo fa con i bambini lo siamo immensamente”. Lo ha affermato ieri sera mons. Armando Trasarti, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, intervenendo alla fiaccolata che si è svolta per le strade di San Lorenzo in Campo per il piccolo Mattia Lasconi, il bambino di 8 anni che risulta ancora disperso a causa dell’alluvione che ha colpito la settimana scorsa le Marche.





Oltre 500 le persone che hanno partecipato all’iniziativa, che ha portato i presenti anche sotto la casa della famiglia di Mattia. La fiaccolata, spiega la diocesi in una nota, è stata aperta dal vescovo Trasarti che ha espresso la vicinanza personale e di tutta la comunità diocesana alla famiglia di Mattia, dal parroco don Luca Santini, dal sindaco Davide Dell’Onti che ha ringraziato tutti per la calorosa presenza da parte di tutta la comunità, dal sindaco di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi, e da Alessandro Avaltroni sindaco di Fratte Rosa. Il vescovo, più volte, ha sottolineato che ora la parola più adatta è solo il silenzio.