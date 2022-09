Diocesi: mons. Accrocca (Benevento) ai parroci, “sostenere campagna dei Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani”

foto SIR/Marco Calvarese

Per sostenere una campagna di sensibilizzazione, promossa dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per contrastare i reati di truffa perpetrati soprattutto verso la popolazione anziana, l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, ha inviato una lettera ai parroci della diocesi. La lettera segue quella del Comandante provinciale, colonnello Enrico Calandro, del 15 settembre, in cui l’Arma dei Carabinieri riconosce come sia già “stato sperimentato che dedicati momenti di contatto presso le comunità parrocchiali possono fornire risultati positivi, raggiungendo significative percentuali di popolazione anziana”. Da qui l’esigenza di “integrare la quotidiana azione di prevenzione e di contrasto con una mirata opera di rassicurazione sociale, attraverso consigli pratici per evitare di rimanere vittime di truffe o essere coinvolti in situazioni pericolose”. “Nel comunicare a tutti voi l’iniziativa – scrive mons. Accrocca – vi chiedo – nei limiti del possibile – di prendere contatto con le forze dell’Arma per concordare appositi incontri con i Comandanti delle Compagnie e delle Stazioni dei Carabinieri site sui rispettivi territori (i Carabinieri potrebbero brevemente parlare alla gente al termine delle celebrazioni festive e poi incontrare anche le singole persone dopo la messa)”.