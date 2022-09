Custodia del Creato: Fter e Tavolo arcidiocesi Bologna, tre incontri sulle comunità energetiche e gli enti religiosi. Il primo questo pomeriggio

La Fter (Facoltà telogica dell’Emilia Romagna) e il Tavolo dell’arcidiocesi di Bologna per la custodia del Creato, in collaborazione col Centro studi per l’architettura sacra Fondazione “Giacomo Lercaro”, propongono tre appuntamenti sul tema “Le comunità energetiche e il coinvolgimento degli enti religiosi”. Il primo incontro, sul tema “La dimensione comunitaria e la prospettiva teologica”, si svolgerà questo pomeriggio alle 17; il secondo, “Il coinvolgimento degli enti religiosi sul territorio”, è in programma giovedì 29 settembre allo stesso orario nell’Aula “Sacro Cuore” della Facoltà e sarà disponibile anche online. L’ultimo, giovedì 20 ottobre, intitolato “Giornata diocesana per la custodia del creato”, si terrà nell’aula magna del Seminario esclusivamente in presenza. È necessario iscriversi per la partecipazione in presenza mentre è possibile seguire da remoto attraverso piattaforma Zoom.