Congresso eucaristico nazionale: don Abbate (Ucs Basilicata), “l’Eucaristia può dare più forza anche alla voce dei cristiani in politica”

(da Macerata) “L’Eucaristia può essere un elemento propulsivo per dare più forza alla voce dei cristiani, anche all’interno della politica”. Ne è convinto don Giuseppe Abbate, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale della Basilicata, che riflette sulla singolare e casuale coincidenza con la chiusura del Congresso eucaristico nazionale in corso a Matera e la data delle elezioni. “Che il Cen venga celebrato in Basilicata è di estrema importanza”, spiega al Sir: “può risvegliare la speranza eucaristica nella gente, nelle parrocchie, la maggior parte delle quali si trova in paesini piccoli, in cui c’è già una bella sensibilità eucaristica ma che sembra rallentare”. L’appuntamento nazionale della Chiesa italiana nella “città dei Sassi”, allora, “può diventare una spinta in più per far risvegliare l’attenzione dell’Eucaristia, da cui per un cristiano parte tutto”. A Tricarico, spiega ad esempio don Abbate a proposito della sua diocesi di appartenenza, e della quale a Matera è presente una delegazione formata soprattutto da giovani, c’è una piccola comunità di suore che si dedica al carisma dell’adorazione eucaristica, sulla scia del Venerabile Raffaello Delle Nocche, fondatore delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico e vescovo di Tricarico”. “L’Eucarestia è la fonte da cui attingere forza, coraggio, speranza, sensibilità per l’umano”, spiega il sacerdote: “La presenza del Papa a Matera, con il suo messaggio, sarà per noi un’ulteriore occasione di slancio, per una crescita spirituale, umana e sociale di cui l’Eucaristia è al tempo stesso fonte e culmine”. Saranno i giovani di Tricarico a portare stasera la Croce, durante la cerimonia ufficiale di apertura: poi la stessa Croce tornerà a Tricarico, per compiere un pellegrinaggio nella diocesi fino al 2025.