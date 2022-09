Diocesi: Gorizia, da domani appuntamenti di preghiera e riflessione con la Laudato si’

Riflettere e pregare con la Laudato si’. Questo l’obiettivo degli appuntamenti che prenderanno il via venerdì 23 settembre su proposta dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Gorizia. Si partirà con un cammino di preghiera per il Creato nei alcuni luoghi del territorio ferito ed offeso: l’appuntamento è per venerdì alle 18 con arrivo e partenza dalla chiesa di S. Michele del Carso (in caso di pioggia in chiesa).

Domenica 2 ottobre, invece, alle 18 a cura della Fraternità dei Frati cappuccini di Gorizia presso la chiesa di S. Maria Assunta a Gorizia si terrà una tavola rotonda sul tema “…per sora nostra madre terra. Intrecci vissuti nel Tempo del Creato” con la partecipazione di Ivan Guarino dei Vigili del Fuoco Gorizia, Antonio Capovilla delle Guardie Forestali, Fabio Vizintin, sindaco di Doberdò, Ennio Medeot della Protezione civile di Gorizia e Alex Visintin della Protezione civile di Savogna.