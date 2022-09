Giornata della pace: celebrata al Colosseo di Roma con la mostra dei bambini ed il premio alla memoria di David Sassoli

(foto Robert F. Kennedy Human Rights)

Celebrata ieri nel parco archeologico del Colosseo a Roma, la Giornata internazionale della pace con l’evento “Colors of peace” 2022, promosso da Sry Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia, Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia e Associazione i Colori per la pace/Colors for peace. Per l’occasione, 1.000 disegni ispirati al tema della pace, realizzati da studenti di oltre 130 nazioni, sono stati esposti in piazza del Colosseo e sulla via Sacra in una mostra inaugurata da una cerimonia alla quale hanno partecipato diplomatici, rappresentanti religiosi, personalità del mondo della cultura e dello sport che hanno vissuto un momento di silenzio e l’accensione della fiaccola della corsa “Peace Run”, passata ai tedofori di varie nazionalità pronti a percorrere il tratto italiano della “Peace Run” che si concluderà il 27 settembre a Firenze. Durante l’evento è stato conferito alla memoria di David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, il premio “Peace Run Award 2022”, un dipinto olio su tela dal titolo “Il verde che manca” realizzato dall’artista Carlo Carli. Intervenuti alla serata i ragazzi del coro “Europa inCanto” ed il mezzosoprano Valentina Volpe Andreazza. “La pace è un dovere di tutti i popoli; senza l’impegno dei nostri leader la pace rimane e rimarrà un concetto astratto”, ha affermato Stefano Lucchini, presidente di RFK Human Rights Italia, che ha aggiunto: “Tutti noi possiamo fare qualcosa, sono sicuro che la giornata di oggi darà il suo contributo ad un percorso non facile, ma nel perseguimento della pace dobbiamo pensare soprattutto ai bambini, alle future generazioni che devono crescere nel dialogo, nella fiducia reciproca, non nell’odio e diffidenza reciproca”.