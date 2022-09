Custodia del creato: Padova, domenica la Giornata diocesana dedicata all’acqua

“Laudato si’ per sora acqua” è il tema della Giornata diocesana per la custodia del Creato che si terrà domenica 25 settembre, nella zona “vicentina” della diocesi di Padova. L’appuntamento quest’anno è, infatti, a Caltrano (Vicenza), con ritrovo alle 9 alla Pieve di San Giorgio.

Gli adulti potranno andare in escursione sulle Pianezze accompagnati a scoprire le meraviglie della natura e della spiritualità dell’acqua. I ragazzi potranno scegliere di fare il percorso in gruppo e i bambini potranno divertirsi in un percorso animato. Il pranzo al sacco sarà consumato presso gli spazi parrocchiali e a tutti sarà offerto un piatto di pasta, cucinato dai volontari. La giornata terminerà con la celebrazione eucaristica, alle ore 15.

La Giornata diocesana per la Custodia del Creato, promossa dalla Pastorale sociale e del lavoro, vede coinvolti nell’organizzazione la parrocchia di Caltrano, i vicariati di Asiago, Caltrano, Lusiana e Thiene, il comune di Caltrano, l’Azione cattolica, l’Agesci, gli Amici della montagna, la Protezione civile e altri gruppi di volontariato locale. Un centinaio i volontari che favoriranno la riuscita dalla giornata.

Il titolo della Giornata diocesana del Creato “Laudato si’ per sora acqua” è suggerito dall’attualità, con l’evidenza della siccità estiva, dal luogo in cui si celebrerà e dall’enciclica Laudato Si’.