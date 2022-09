Diocesi: Asti, in occasione del Tempo del Creato sabato si terrà la prima Giornata sociale dei cattolici astigiani

In occasione del Tempo del Creato, si svolgerà sabato 24 settembre la prima edizione della Giornata sociale dei cattolici astigiani. L’appuntamento, ospitato dalle 9.30 nel saloncino del seminario, sarà l’occasione per approfondire la tematica “Prese il pane e rese grazie (Lc 22,19). Il tutto nel frammento” scelta dalla Conferenza episcopale italiana per il messaggio per la 17ª Giornata nazionale per la custodia del Creato che si è celebrata lo scorso 1° settembre.

“Come la Settimana sociale, anche la Giornata sociale – viene spiegato sul sito della diocesi – si propone di far confrontare le diverse anime del cattolicesimo su una problematica di attualità e di produrre pensiero, interventi e linee di azione, come contributo alla società civile e politica. Pertanto la Giornata ha un ‘prima’ e un ‘dopo’, che quest’anno sarà per forza un po’ ridimensionato, dato che si è scelto di partire dal tema della salvaguardia del creato, che occupa un intero mese (il cosiddetto ‘Tempo del creato’)”.

Sabato mattina, dopo la preghiera guidata dal vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, sarà la biblista suor Elisa Cagnazzo a presentare una riflessione su “Il pane nella tradizione biblica”. Seguirà l’intervento dell’antropologa Valentina Porcellana su “Il pane nella tradizione umana”. Saranno poi parrocchie, movimenti e associazioni ecclesiali, uffici pastorali diocesani a presentare proposte di azione prima del dibattito tra i presenti e le conclusioni.