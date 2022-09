Festival Francescano: Bologna, il programma di domani. Incontro con la vedova Calabresi e l’attore Giovanni Scifoni

Saranno Gemma Calabresi Milite, Brunetto Salvarani, Maria Chiara Prodi e Giovanni Scifoni, gli ospiti degli incontri di domani, venerdì 23 settembre, del Festival Francescano. Inizio alle 10, in piazza Maggiore, con “Saluti dalla Terra”, uno spettacolo teatrale di Teatro dell’Orsa, per le scuole secondarie di primo e di secondo grado. A seguire, nel pomeriggio alle 15, alla Cappella Farnese, fra’ Sergio Lorenzini presenta il suo ultimo libro “Lo spirito dei cappuccini” (Edizioni Francescane Italiane, 2021): un itinerario sui 400 km della dorsale interna delle Marche attraverso le vicende dei primi cappuccini. Alle 16.30 in piazza Maggiore, la conferenza “Adesso tocca a noi. Donne, leadership e altri misfatti” con Giovanna Manzi, Maria Chiara Prodi, Chiara Tintori e Cristina Simonelli. Modera Giuseppe Caffulli. Alle 17, a Palazzo d’Accursio – Cortile d’Onore, Tiziana Roversi e Angelica Stefanelli presentano il loro libro per ragazzi: “Fate la pace! San Francesco in piazza Maggiore”, in dialogo con fra Maurizio Bazzoni, Davide Conte e Jacques Dalarun. Alle 18, in piazza Maggiore, un incontro sulla giustizia, l’amore e la pace con Gemma Calabresi Milite, vedova del commissario Luigi Calabresi, e suor Daniela Scarpellini. Nella testimonianza della vedova del commissario Calabresi, il racconto autobiografico si intreccia con la storia della società italiana, in un percorso di giustizia lungo mezzo secolo. La giornata si conclude con lo spettacolo teatrale, alle 21 in piazza Maggiore, “Mani bucate” di e con Giovanni Scifoni, con musica di Stefano Carloncelli, Luciano Di Giandomenico e Maurizio Picchiò. Il programma completo: è disponibile su www.festivalfrancescano.it.

Il Festival Francescano è organizzato dal Movimento francescano dell’Emilia-Romagna, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate, della Chiesa di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Comunicazione e cultura della Cei. Con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna.