Diocesi: San Benedetto del Tronto, mons. Bresciani scrive ai pescatori per il ritorno alla attività. “Vi accompagno nella ripresa”

foto SIR/Marco Calvarese

In una lettera rivolta ai pescatori per il ritorno in mare dopo il fermo del mese trascorso, il vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani, esprime il suo augurio e la preghiera “affinché il vostro lavoro in mare sia fruttuoso e sicuro”. Nel testo, diffuso dall’edizione on line del settimanale diocesano “L’Ancora” il presule ricorda come il desiderio di riprendere l’attività di pesca “si mescola alle preoccupazioni che non mancano mai, ma che in questa occasione sono aumentate notevolmente anche a causa dei costi del carburante aumentati in maniera veramente pesante. Oltre alle onde del mare, cosa a cui siete ormai abituati sorretti dalla vostra grande esperienza, dovete affrontare altre ondate che si abbattono sulla vostra attività e la gravano di incertezze per voi e per le vostre famiglie. Con voi, spero si trovi presto una soluzione adeguata. Finalmente, almeno così mi si dice, il dragaggio del porto dovrebbe essere vicino. Per la vostra sicurezza, mi auguro che sia così e ve lo auguro sentitamente. Vi accompagno in questa vostra ripresa con il mio augurio e con la mia preghiera. Che il Signore, con l’intercessione di Maria, stella del mare, benedica la fatica del vostro lavoro con il dono di un mare pescoso e vi protegga dai pericoli delle tempeste e da ogni altro pericolo”.