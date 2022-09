Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, venerdì la festa per i 50 anni di sacerdozio di don Vittorio Trevisi

(foto diocesi Reggio Emilia-Guastalla)

Venerdì 23 settembre, alle ore 19,30 nella chiesa della Madonna di Campiano a Castellarano, verrà celebrata una messa per festeggiare i 50 anni di sacerdozio di don Vittorio Trevisi, parroco della stessa comunità dal 2007 al 2020. Don Vittorio Trevisi è nato a Casalgrande il 4 maggio 1946, ordinato sacerdote il 23 settembre 1972 ed assegnato subito dopo a Salvaterra, dove fino al 1986 è stato dapprima vicario parrocchiale e poi parroco. Ha conseguito il baccellierato in teologia presso lo Studio teologico di Reggio Emilia. Nel 1987 è stato missionario diocesano fidei donum in Brasile, svolgendo il suo ministero sacerdotale a Bahia nella diocesi di Ruy Barbosa, dove ha rivestito anche il ruolo di vicario generale. Nel 2007 è rientrato in diocesi dove gli è stata affidata la guida della parrocchia di Castellarano e, contemporaneamente, l’incarico di amministratore parrocchiale a Tressano, parroco per 10 anni a Roteglia, oltre che amministratore parrocchiale a San Valentino e Montebabbio. Dal 2020 è collaboratore della Unità pastorale “Madonna di Campiano” e ridiede presso la Casa della Carità di Castellarano.