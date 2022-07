Tragedia Marmolada: Cei, “tutti facciano la propria parte per proteggere la Casa comune”

(Foto ANSA/SIR)

Il Consiglio episcopale permanente della Conferenza episcopale italiana, riunito questa mattina in videoconferenza, esprime “partecipazione al dolore di quanti sono stati colpiti dal crollo sul ghiacciaio della Marmolada e assicura preghiere di suffragio per le vittime, affidandole all’abbraccio misericordioso del Padre”. In un post Facebook, si legge che “la solidarietà e la vicinanza si uniscono all’appello perché tutti facciano la propria parte per proteggere la Casa comune, perseguendo uno sviluppo sostenibile ed integrale”.