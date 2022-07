Mons. Baturi segretario generale Cei: mons. Mura (vescovi Sardegna), “gioia e gratitudine. Sue doti ed esperienza aiuteranno il cammino sinodale della Chiesa italiana”

“Gratitudine e gioia desidero esprimere a nome di tutti i vescovi sardi. Gratitudine a Papa Francesco per aver scelto mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, a svolgere il compito di segretario generale della Cei; gioia per la Sardegna, che vede un suo vescovo chiamato a un impegno di comunione e di servizio per tutta la Chiesa italiana”. Così mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei e presidente della Conferenza episcopale sarda, commenta la nomina di mons. Giuseppe Baturi a segretario generale della Cei. “Sono certo – aggiunge mons. Mura – che le doti umane ed episcopali di mons. Baturi, unite alla sua riconosciuta e apprezzata esperienza nella Cei, aiuteranno il cammino sinodale intrapreso della Chiesa italiana. La preghiera e la condivisione lo accompagnano, così come la nostra invocazione alla Vergine di Bonaria, patrona massima della Sardegna”.