Mons. Baturi segretario generale Cei: Fisc, “vicinanza nella preghiera per il nuovo servizio alla Chiesa italiana in un tempo così significativo come quello sinodale”

“La Federazione italiana settimanali cattolici esprime le più vive felicitazioni a mons. Giuseppe Baturi per la nomina a nuovo segretario generale della Conferenza episcopale italiana”. Così la Fisc in una nota firmata da presidente ed esecutivo. “La Fisc – prosegue la nota – gli assicura la vicinanza nella preghiera nel suo nuovo servizio alla Chiesa italiana particolarmente in un tempo così significativo come quello sinodale che stiamo vivendo ed in preparazione all’ormai prossimo Giubileo”. “Nell’occasione – conclude la Fisc – la Federazione ribadisce il ringraziamento al Segretario uscente mons. Russo per la vicinanza che le ha manifestato in questi anni”.