Diocesi: Ugento, stasera il webinar “Una nuova crisi economica alle porte? Nessuno resti solo!” organizzato dalla Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”

Stasera la Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus (diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca) propone, dalle ore 19 alle ore 20, sulla sua Fan Page Facebook e in diretta streaming sulla web tv www.radiodelcapo.it il webinar sul tema: “Una nuova crisi economica alle porte? Nessuno resti solo!”.

All’incontro virtuale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento del Tesoro, la Rete italiana Microfinanza (Ritmi) e l’European Microfinance Network (Emn), coordinato dal giornalista Maurizio Antonazzo, interverranno don Antonio Morciano, presidente della Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus, Mario Vadrucci, presidente Cciaa Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Lecce, Nicola Delle Donne, presidente reggente Confindustria Lecce, Luigi Derniolo, presidente Confartigianato Lecce.

L’iniziativa è l’ottava di una serie di webinar, con lo scopo di affrontare argomenti diversi collegati al progetto “Supporto alle vittime di racket e usura”, attuato dalla Fondazione Mons. Vito De Grisantis onlus e realizzato grazie al PON “Legalità” 2014 – 2020 in Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.

“I relatori, protagonisti dell’associazionismo di categoria dell’imprenditoria salentina, in prima linea con i loro associati, nel rilevare le problematiche e nel trovare adeguate soluzioni locali, interverranno in merito alla crisi economica che sta colpendo aziende e famiglie, aggravata da un rincaro dei prezzi e dell’energia legati al conflitto in Ucraina, con una situazione che va peggiorando ogni giorno, portando ad aumentare i casi di sovraindebitamento e di usura. L’incontro andrà a evidenziare anche quali sinergie si possono instaurare tra la Fondazione Mons. Vito De Grisantis onlus, le organizzazioni di categoria e l’istituzione camerale e quali informazioni possono essere veicolate per sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente ai due problemi che subdolamente si insinuano nel tessuto imprenditoriale e nelle famiglie”, spiega una nota.

A Tricase, in provincia di Lecce, è attivo lo Sportello di supporto alle famiglie ed agli operatori economici indebitati e sovra indebitati della Fondazione “Mons. Vito De Grisantis” onlus, presso il Centro diocesano Caritas in Piazza Cappuccini, 15, (tel. 0833219049; antiusura@fondazionedegrisantis.it; www.fondazionedegrisantis.it), inserito nella rete coordinata da Ritmi.

La Fondazione già da tempo ha sottoscritto un protocollo per la prevenzione e contrasto all’usura con la Prefettura di Lecce, con le associazioni di Categoria, con i sindacati e le Forze dell’ordine. Ultimamente è stato stipulato un ulteriore protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione con l’Amministrazione provinciale di Lecce, il Comune di Trepuzzi e con l’Associazione contro la cultura socio-mafiosa.