Spagna: Madrid, il progetto diocesano “Ripara” contro gli abusi ha rinnovato il suo sito Internet con maggiori informazioni e testimonianze

Il progetto “Ripara” dell’arcidiocesi di Madrid, in Spagna, aggiorna il suo sito web (repara.archimadrid.es) per fornire maggiori informazioni sul suo lavoro di cura delle vittime e prevenzione degli abusi, con sezioni che includono, tra l’altro, i protocolli, l’offerta formativa, le ultime notizie o apparizioni nei media.

Inoltre, spicca un’area che racchiude testimonianze reali di persone che hanno usufruito di “Ripara”, che assicurano che il progetto “è stato la spinta di cui avevano bisogno nella loro vita, si sono sentite valorizzate, riconosciute e spinte a continuare con più forza e strumenti nella vita di sopravvissute ad abusi”, oppure ringraziano per “l’accompagnamento, riconoscimento, ascolto e consiglio”.

In un video che può già vedersi sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Madrid, viene evidenziato che gli abusi sono “un problema globale che colpisce tutte le generazioni e tutti i contesti economici e sociali”, spesso all’interno della famiglia, e che “la società deve opporsi attivamente”.