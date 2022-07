Diocesi: Fidenza, danni anche agli edifici sacri per il forte temporale di ieri

Foto diocesi Fidenza

Il forte sistema temporalesco che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri ha provocato numerosi danni anche agli edifici sacri. A darne notizia è la diocesi di Fidenza attraverso la sua pagina Facebook. Danni gravissimi a Roncole Verdi, dove un grande albero è caduto sulla chiesa (chiusa al culto a causa delle sue condizioni di precarietà e per la quale sono in corso i lavori di restauro), sulla fiancata lato strada, rovinando il cornicione e le tegole. Il parroco don Luigi Guglielmoni e il vicario parrocchiale don Davide Grossi, secondo quanto riferito dalla diocesi, sono subito accorsi sul posto per verificare i danni insieme al corpo dei Vigili del Fuoco. Prontamente sono stati messi al corrente anche il vescovo Ovidio Vezzoli e la Soprintendenza. Anche parte del tetto della chiesa di Frescarolo è stato divelto. Questa mattina, infine, sono state sospese le attività del centro estivo promosso dalle parrocchie di Polesine e di Zibello: gli educatori e i ragazzi più grandi si sono dedicati alla messa in sicurezza della chiesa e dell’oratorio, raccogliendo calcinacci, tegole e coppi.