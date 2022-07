Card. Hummes: Celam, “voce di speranza che continuerà a guidare l’ardore evangelizzatore di tante comunità”

La presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) dopo la morte del card. Cláudio Hummes, arcivescovo emerito di San Paolo, avvenuta ieri. In una lettera indirizzata a dom Walmor Oliveira, arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Cnbb, e a dom Joel Portella, vescovo ausiliare di Rio de Janeiro e segretario generale, i vescovi del Celam hanno assicurato che “la voce profetica di nostro fratello Claudio non si spegne”. Anzi, la sua voce “rimane viva nel cuore di tutti coloro che hanno condiviso la sua dedizione ai più deboli e bisognosi, voce di speranza che continuerà a guidare l’ardore evangelizzatore di tante comunità che lo hanno avuto come padre e pastore”.

Il Celam ricorda che “il card. Hummes ha contribuito alla creazione della Rete ecclesiale pan-amazzonica (Repam), è stato un fervente promotore della Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia e il suo primo presidente, contribuendo a dare voce a una Chiesa con un proprio volto”. Conclude la nota: “A nostra volta, ringraziamo Dio per il dono della sua vita e del suo ministero per la nostra Chiesa, che è stata così luminosa e feconda. Uomo di pace, difensore di giustizia abnegato, promotore di vocazioni e promotore di vita pastorale, vicino al Popolo di Dio, vescovo per tutti”.