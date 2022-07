Mons. Baturi segretario generale Cei: card. Zuppi, “segno prossimità e cura con cui il Papa accompagna il cammino delle nostre Chiese”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre. Questa mattina, durante la sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente, abbiamo rinnovato il nostro ringraziamento a mons. Stefano Russo per lo stile e lo zelo con cui ha vissuto il suo mandato. Mi piace leggere la nomina odierna come un ulteriore segno della prossimità e della cura con cui Papa Francesco accompagna il cammino delle nostre Chiese. A mons. Baturi, che dividerà il suo ministero tra Cagliari e Roma, vanno la nostra vicinanza, la nostra preghiera e il nostro augurio. Lo ringraziamo già sin d’ora per lo spirito di servizio con cui ha accolto questo incarico”. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in una nota a commento della nomina di mons. Giuseppe Baturi a segretario generale della Cei.