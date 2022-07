Papa Francesco: telegramma per le vittime della “sparatoria insensata” a Chicago

“Ogni membro della società rifiuti la violenza in tutte le sue forme e rispetti la vita in ogni fase”. Si conclude così il telegramma inviato dal Papa, tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, al card. Blase Cupich, arcivescovo di Chicago, in seguito alla “sparatoria insensata” che ha avuto luogo ieri ad Highland Park, dove dal tetto di un palazzo un giovane ha sparato sulla folla che partecipava alla parata del 4 luglio, festa dell’indipendenza americana, causando sei vittime e 31 feriti. Francesco esprime “vicinanza spirituale” a quanti sono stati coinvolti e si unisce a tutta la comunità nella preghiera a Dio perché conceda “riposo eterno” ai morti e “guarigione e consolazione” ai feriti e a quanti sono in lutto.