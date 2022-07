Diocesi: Carpi, a luglio apertura notturna al Museo d’arte sacra il mercoledì fino alle 23

Al termine di una stagione che ha visto, nella diocesi di Carpi, “un importante rilancio del Museo diocesano ‘Cardinale Rodolfo Pio di Savoia’ come contenitore di eventi culturali, prosegue l’apertura anche nel mese di luglio: il mercoledì sera (21-23) oltre alla mattina del giovedì (10-12). È sempre possibile effettuare visite guidate su prenotazione. La scelta del mercoledì è dettata dalla contemporanea iniziativa dei commercianti del centro storico prolungare l’apertura dei negozi anche alla sera. Un’occasione per abbinare shopping e cultura durante le sere d’estate”, spiega una nota della diocesi.

“Omaggio a Romano Pelloni” è il titolo della mostra esposta all’interno del Museo diocesano, dove, inoltre sarà disponibile il volume curato dell’associazione culturale “Il Portico” con la collaborazione del Gruppo Arte in movimento di cui l’artista carpigiano è stato un fondatore e convinto sostenitore.

Il Museo diocesano d’arte sacra “Rodolfo Pio” (chiesa di Sant’Ignazio, corso Fanti 44, Carpi) sarà aperto i mercoledì 6, 13, 20 e 27 luglio dalle 21 alle 23; il giovedì mattina dalle 10 alle 12. Ingresso gratuito. Visite guidate su prenotazione: tel. 059 687068 oppure una mail a museodiocesanocarpi@gmail.com.