Diocesi: Caritas Genova, ritorna il progetto “Tutti in classe” perché “nessun bambino resti indietro”

L’anno scolastico è finito da poco ma la Caritas diocesana di Genova è già al lavoro per il prossimo ritorno in classe degli studenti per far sì che “nessun bambino resti indietro”. Per il 7° anno consecutivo, infatti, in vista della ripresa delle attività didattiche, Caritas Genova propone il progetto “Tutti in classe” con l’obiettivo di “sostenere i costi del materiale scolastico a favore di famiglie in difficoltà socio-economica”. Il progetto è in collaborazione con i Centri di ascolto che individuano le famiglie in difficoltà e provvedono all’acquisto dei libri di testo. Come si legge sul sito web di Caritas Genova, “grazie a questa iniziativa ormai consolidata e alla generosità di molti, nell’anno scolastico 2021/2022, abbiamo potuto raccogliere e destinare circa 12mila euro che ci hanno permesso di sostenere 76 nuclei familiari per le spese dei libri scolastici e, in alcuni casi, per spese di assicurazione e di altro materiale costoso relativo ad alcuni specifici percorsi di studio. Il progetto ha attivato anche la collaborazione di alcune scuole, che hanno ridotto i costi il più possibile”. Il progetto ha però bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti. Per questo, l’appello dei responsabili è di “aiutarci a non lasciare nessuno indietro, specie i bambini nel loro fondamentale percorso di studio”. Chi volesse donare può farlo utilizzando i conti correnti Caritas. Info: http://www.caritasgenova.it/.