Borghi storici: Decaro (Anci) al ministro Franceschini, “un successo il bando del Pnrr. Ora finanziamo tutti i progetti di qualità”

“Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per l’iniziativa attorno alla quale, nonostante i tempi molto stretti, si è sviluppata un’ampia quanto inedita mobilitazione che ha coinvolto Comuni, associazionismo, imprese e diversi operatori locali, portando alla presentazione di 1.793 proposte progettuali che hanno interessato circa 2.500 Comuni”. Lo ha affermato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che in una lettera inviata al ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha voluto sottolineare l’esito positivo del bando per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza su iniziativa del Mibac.

“Ora – ha aggiunto il presidente dell’Anci – auspicando che i più di 200 soggetti selezionati siano adeguatamente accompagnati e sostenuti nell’implementazione dei programmi garantendone l’efficacia, crediamo sia altrettanto necessario non dispendere il notevole patrimonio di ‘progettazione condivisa’ che si è generato. Per queste ragioni, le chiediamo di avviare insieme alle Regioni una iniziativa che consenta di mettere a disposizione in tempi brevi delle ulteriori risorse economiche che consentano di sostenere i tanti progetti comunque di buona qualità che non hanno potuto essere finanziati per la limitatezza delle risorse a disposizione, scorrendo le graduatorie risultato del bando della Linea B”.