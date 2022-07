Card. Hummes: mons. Mosciatti (Imola), “profondo vincolo di affetto lo univa a nostra diocesi. Il Signore remuneri le sue feconde fatiche pastorali”

“Ho appreso con vivo dolore la notizia della scomparsa del card. Claudio Hummes”, avvenuta ieri a San Paolo del Brasile, “dopo una lunga malattia affrontata con sereno coraggio e fede. Non ho avuto modo di conoscere personalmente questo eminente fratello in Cristo, ma sono ben consapevole del profondo vincolo di affetto e riconoscenza che lo univa alla diocesi di Imola, al suo clero e ai tanti fedeli che lo hanno incontrato, apprezzato e amato”. Lo scrive, in un messaggio di cordoglio, mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola. “Vescovo di Santo Andrè agli esordi del progetto Chiese sorelle, ne ha seguito le vicende con premurosa e paterna attenzione, mantenendo legami di cristiana fraternità con la nostra diocesi anche durante i numerosi e importanti incarichi che i Pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco gli hanno affidato”, ricorda mons. Mosciatti, che conclude: “Il Signore remuneri le sue feconde fatiche pastorali accogliendolo nella pace dei giusti. Confidiamo nella sua intercessione per la diocesi di Imola, da lui sempre affettuosamente seguita e amata”.