Comunione e liberazione: “Il coraggio di costruire la pace”, dialogo tra responsabili di Cl e Comunità Papa Giovanni sul libro di Bergoglio

È previsto per mercoledì 6 luglio, alle 19, presso il Palacongressi di Rimini (via della Fiera, 23), l’incontro pubblico “Il coraggio di costruire la pace”. L’evento promosso da Comunione e liberazione Rimini cade in occasione dell’uscita del libro di Papa Francesco “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace”. Parteciperanno Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e liberazione, e Giovanni Ramonda, responsabile generale dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. “In questo momento storico così drammatico, l’incontro desidera testimoniare la nostra vicinanza a Papa Francesco e aiutare ognuno a riconoscere il proprio compito di artigiano della pace. La pace infatti è un cammino che inizia riconoscendo la ferita del proprio cuore e, insieme, sperimentando la possibilità del perdono”, spiega Cristian Lami, responsabile diocesano di Cl.