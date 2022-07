Diocesi: Ivrea, giovedì solennità di San Savino. In cattedrale celebrazione presieduta da mons. Piretto, arcivescovo emerito di Smirne

Prenderanno il via domani, mercoledì 6 luglio, ad Ivrea, le celebrazioni per la solennità di San Savino, vescovo e martire, patrono della città e della diocesi.

Alle 17.30, nella chiesa di S. Nicola da Tolentino, in piazza Duomo, sono in programma l’investitura dei Priori alla presenza del vescovo Edoardo Aldo Cerrato e la preghiera davanti all’urna di san Savino. Alle 21, poi, nella chiesa di S. Ulderico, in piazza di Città, lettura della Passione di San Savino e preghiera davanti all’urna del santo.

La mattina di giovedì 7 si aprirà alle 9.45 con il canto dell’Ora Terza e la processione con l’urna del Santo dalla chiesa di S. Ulderico verso la cattedrale dove alle 10.30 mons. Lorenzo Piretto, arcivescovo emerito di Smirne, presiederà la messa pontificale.