Diocesi: Bolzano-Bressanone, con la tradizionale Settimana di studio finale si sono conclusi i Corsi teologici 2021/2022

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

I Corsi teologici Bressanone, nella diocesi di Bolzano-Bressanone, offrono un percorso triennale di formazione e aggiornamento, in lingua tedesca, attraverso un corso di base e i successivi corsi avanzati. Insegnanti e studenti si incontrano per 11 sabati e per una settimana di studio in estate dedicati ad approfondire la fede cristiana nella sua diversità e le domande connesse che investono anche la società attuale. Nella cerimonia conclusiva, si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi, il direttore dei corsi, Christoph Amor ha ringraziato tutti gli studenti per l’interesse e il coinvolgimento con cui hanno partecipato alle lezioni. Un grazie dal direttore anche al team di docenti e al personale per la buona collaborazione, che non è solo servizio ma anche vocazione.

La tradizionale settimana di studio di fine giugno è stata ufficialmente conclusa dal vescovo Ivo Muser con la consegna degli attestati di frequenza ai 25 diplomati del corso base e ai 22 diplomati del corso avanzato. Il vescovo ha sottolineato che è compito della teologia interpretare e tradurre la fede, facendolo in modo comprensibile. “Bisogna sempre cercare e trovare un linguaggio che abbia a che fare con la vita concreta, che aiuti e incoraggi a porsi domande che permettano di sperimentare il senso dell’esistenza e dell’essere vivi”, ha aggiunto mons. Muser.

I partecipanti hanno ringraziato l’organizzazione e i docenti del Corso teologico per l’accompagnamento, di grande valore soprattutto in questo momento storico complicato. Un grazie espresso anche in musica, con gli studenti che si sono esibiti in canti in tedesco e in swahili con i seminaristi di Tanzania e India che stanno studiando a Bressanone.

In ottobre riprendono il corso di base (1° anno) e il corso avanzato I, sempre in lingua tedesca, dei Corsi teologici Bressanone. Le iscrizioni sono aperte fino a metà ottobre. Info: telefono 0472/271121, mail theologischekurse@pthsta.it.