Libertà di stampa: Cooperativa Auxilium socio onorario dell’associazione Articolo21

Articolo21, l’associazione che riunisce giornalisti, scrittori, registi e giuristi, che vogliono promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero, ha voluto consegnare la tessera di socio onorario alla Cooperativa Auxilium – insieme ad altre persone e realtà che in questi anni si sono distinte nell’aiuto ai più deboli – nel corso della Festa per il ventennale dell’associazione, che si è svolta alla Casa internazionale delle donne, a Roma, la sera del 4 luglio. “Siamo onorati e orgogliosi di ricevere questo riconoscimento per il lavoro al servizio di chi ha bisogno – ha detto Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium –, nell’assistenza domiciliare integrata, negli ospedali, nelle Rsa, nelle Case di riposo, nelle case famiglia per minori e in quelle per pazienti psichiatrici, nell’assistenza scolastica per i minori con disabilità, nei centri accoglienza per persone migranti”.